Как псковичам получить выплату на детей до 7 лет

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Владимир Путин подписал указ о единовременной новогодней выплате в 5 тысяч рублей на каждого ребёнка семьям, имеющим детей до семи лет. Рассказываем, как ее получить.

Выплата положена детям, которые родились в период с 18 декабря 2012 года до 31 марта 2021 года. Таким образом, если вашему малышу с 18 декабря до 31 марта исполняется 8 лет, на него тоже начислят выплату.

Дополнительных заявлений писать не придется: выплата будет произведена автоматически. Однако, если вы ранее не получали подобных выплат, следует обратиться в ПФР или подать заявление через портал госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Пока что не называется точная дата, в течение которой обязаны перевести деньги. Но президент пообещал, что деньги поступят до Нового года. Разумеется, если в базу внесены ваши данные.