Почти 400 человек заболели коронавирусом за сутки в Псковской области

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За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 393 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Количество заболевших увеличилось до 18 тысяч 434 человек. В регионе выздоровели еще 384 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 9 тысяч 64.

Всего специалисты провели 191 тысячу 725 тестов на коронавирус, из них за сутки – 1 тысяча 642 исследования. От коронавируса в регионе погибло 89 человек.

«Завтра на оперштабе обсудим противовирусные меры, в том числе ограничения в новогодние праздники», – добавил Михаил Ведерников.