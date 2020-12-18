Скоропостижно скончался глава Порховского района

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После продолжительной болезни, связанной с заражением вирусной инфекцией, скончался глава Порховского района Виктор Степанов, сообщает районная газета «Порховский вестник».

Виктор Николаевич долго болел и в результате был госпитализирован в медицинское учреждение, болезнь проходила тяжело.

Сотрудники редакции отметили, что он был светлым, позитивным, мудрым человеком, который всегда находил нужные пути решения проблем, ценил специалистов, был открыт для диалога, помогал в беде.

Дата и место прощания пока не озвучены. У Виктора Николаевича осталась жена и двое детей.