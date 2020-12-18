Отец Олег Тэор попал в реанимацию с поражением лёгких 80%

.

Настоятель храма Александра Невского Олег Тэеор госпитализирован в больницу с поражением легким 80%, сообщили в группе Псково-Печерского монастыря.

Священнику сделали операцию, но обследование показало двустороннюю пневмонию с большим поражением легких. «Просим сугубых молитв за отца Олега Тэора. У батюшки 80% поражения легких, он в реанимации», – написали около 12 часов ночи сотрудники монастыря. Запись набрала более 150 комментариев, псковичи оставили обеспокоенные комментарии и обещали молиться за священника.

Олег Тэор уже более тридцати лет является настоятелем храма Александра Невского, который считается главным храмом псковских военнослужащих.