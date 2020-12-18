Пенсионерка в Дедовичах перепутала дверь с окном и выпала с 3 этажа

Фото из архива КП

В Дедовичах пожилая 73-летняя женщина выпала из окна 3 этажа. Об этом сообщил Telegram-канал Псковская сводка».

Как сообщается, перед происшествием она надела верхнюю одежду, обулась и взяла сумки. Так ее обнаружили очевидцы и незамедлительно вызвали полицию.

Сотрудники полиции самостоятельно доставили женщины в премное отделение районной больницы, куда в последствии прибыла бригада Скорой помощи из города Дно.

Как оказалось, незадолго до случившегося пенсионерка проходила лечение в терапевтическом отделении под наблюдением врача-психиатора. По состоянию здоровья она не могла проживать одна.

В хирургическом отделении больницы, в палате интенсивной терапии, пострадавшей была оказана реанимационная помощь дежурным врачом и врачом-хирургом, но спасти её не удалось.