На рынке «Нива» в Пскове снесли дачные ряды

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На территории рынка «Нива», где обычно стоял крытый ангар для частных продавцов, опустело. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков в своем телеграм-аккаунте.

По его словам, павильон решили обновить к новому сезону: «Помните крытый павильон на рынке "Нива", где бабушки торгуют соленьями, вареньями и всякой чудесной вкуснотой?, - обратился депутат к читателям. - Его еще недавно перепоясали жутковатыми лентами, в связи с ковидными ограничениями. Так вот, теперь там пустырь. Я, признаться, напрягся от такой картины. Позвонил директору рынка Владимиру Конихину, и тот сообщил, что бабушек никто не притесняет, перед началом сезона в феврале-марте для них будет поставлен новый павильон».

Администрация рынка приняла решила обновить место к новому сезону, пока торговля на этом месте остаётся запрещена.