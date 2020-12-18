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Губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Источник:kp.ru
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Тест на коронавирус губернатора Псковской области Михаила Ведерникова показал положительный результат. Об этом он заявил сегодня, 18 декабря, во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы рассказывали, что глава региона ушел на самоизоляцию после поездки в Москву. Сегодня опасения подтвердились, сообщил Михаил Ведерников:

«Коронавирус не обошёл стороной и меня, и теперь уже на личном опыте могу сказать, что эта болезнь – не самое большое удовольствие».

Губернатор также призвал жителей региона отпраздновать новый год в кругу семьи, чтобы обезопасить друг друга от коронавируса.