Фудкорты в Пскове не закроют

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперштаба 18 декабря рассказал, что фудкорты в Пскове закрыты не будут.

«Мы не будем закрывать фудкорты при условии, что на их территории будет соблюдаться порядок», – сообщил губернатор. Губернатор отметил, что в Пскове подобные места открыты, чтобы поддержать региональную экономику, а не потому, что в регионе все хорошо и можно жить обычной жизнью.

Глава региона обратил внимание, что если в торговых центрах будут замечены фестивали, то фудкорты закроют в течение 15 минут и запретят до конца января.