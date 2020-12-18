На новогодних праздниках в Псковской области ограничат время работы общепита

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Время работы предприятий общепита в новогодние праздники ограничат, сообщили сегодня на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Принято решение ввести минимальные ограничения. В ночь с 31-го декабря на 1-е января, с 6-го на 7-е и с 13-го на 14-е предприятия общепита будут работать до 21:00. «По понятным причинам в эти дни сложно ожидать строгого выполнения всех противовирусных рекомендаций», - объяснил свое решение Михаил Ведерников.

Он обратил внимание на то, что после 21:00 будут проводиться массовые проверки. Будут проходить проверки и на соблюдение запрета на корпоративы в кафе и на территории предприятий и учреждений. Губернатор отметил, что нарушителей ждут штрафы

«Это не лучший подарок на Новый год. Призываю всех беречь семейный бюджет и не нарушать действующие ограничения», – заключил губернатор.