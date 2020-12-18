Псковская область занимает 6 место в СЗФО по росту ковид-заболевших

.

Псковская область занимает шестое место среди регионов СЗФО по уровню заболеваемости коронавирусом, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По России Псковская область находится на 49-м месте в абсолютных цифрах и на 15-м месте – в относительных.

Главный санитарный врач региона отметил, что на этой неделе в регионе было зарегистрировано 2 тысячи 238 случаев заражения коронавирусной, что на 33 случая больше, чем на предыдущей неделе.

«Недельные темпы прироста составили 1,5%, - подчеркнул Нестерук. – На протяжении двух последних недель среднесуточная заболеваемость в относительных величинах у нас превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, и по этому показателю Псковская область занимает второе место в стране после Санкт-Петербурга».