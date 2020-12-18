Нестерук опасается наплыва туристов из Санкт-Петербурга в Псков

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Главный санитарный врач Псковской области опасается наплыва туристов из-за «закрытого» на Новый год Санкт-Петербурга. Опасения он выразил на заседании оперативного штаба по коронавируса.

По его мнению, увеличение числа приезжих может усугубить эпидемическую ситуацию в области. «Жёсткие ограничения, введенные в Санкт-Петербурге, могут в случае непринятия нами аналогичных мер привести к переориентированию на нас значительного туристского потока, что усугубит эпидемическую ситуацию в области», – сказал он.

Александр Нестерук обратил внимание на то, что в Псковской области отмечается беспрецедентно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. «Перевод школьников и учащихся средних специальных учреждений на дистанционное обучение и досрочные каникулы должны снизить уровень заболеваемости», – добавил специалист.