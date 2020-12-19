Псковичи в соцсетях поддерживают медиков

Фото из архива КП

В социальных сетях за последние несколько дней самой обсуждаемой стала новость о зарплатах медработников "Скорой" в Псковской области. Узнав о такой проблеме, псковичи по-другому взглянули на тех, кто каждый день находится на передовой и ведет борьбу за жизнь людей. В День памяти Николая Чудотворца хочется напомнить, какую огромную работу делают медики в наше непростое время.

"Сегодня день памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых в православном христианстве. Издревле люди всего мира обращаются к нему в трудный час, а его иконы, думаю, есть в каждой верующий семье. Сегодня наши молитвы и желания совпадают в одном – чтобы все люди были здоровы, а трудности 2020 года остались позади. В этот праздничный день мы вместе просим святителя Николая о защите и исцелении всех болящих. Желаю самого крепкого здоровья, мира и благополучия!" - обратился Михаил Ведерников к псковичам в своем Instagram-аккаунте.

Множество комментариев было оставлено псковичами по отношению к медицине в последние дни. За своими проблемами многие не замечают огромного тяжкого труда, что приходится ежедневно вкладывать медикам в работу с пациентами, даже несмотря на ненормированный график работы и проблемы с заработной платой. Вот, как благодарят и поддерживают псковичи медработников региона:

- Хочу выразить благодарность сотрудникам скорой помощи и поблагодарить их (@kononskaia.elena)

- Пусть все люди болеющие выздоравливают, врачам терпения и сил, мы все относимся к вам с огромным уважением, не смотря ни на что (@annadanilova1978anna)

- К нам приезжала скорая и причём очень быстро. Дядя очень хороший. Все объяснил и рассказал. Ставлю им лайк. Бабки должны получать (@shilko426)

- Спасибо огромное районной поликлинике за доступность и оперативность. Врач, ответственный за ковидных больных, всегда на связи и пришёл буквально сразу после получения положительного результата на ковид. Молодцы! (@dr_neo.gk)

Что вы думаете о работе медперсонала больниц, поликлиник и скорой помощи в Псковской области?