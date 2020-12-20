Шесть очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области за двое суток

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Шесть новых очагов коронавируса зафиксировали в Псковской области за двое суток, сообщает официальный telegram-канал региона.

В Новоржевском районе сразу два очага: в региональном филиале «Псковавтодора» коронавирусом заболели 10 человек. еще 6 случаев заболевания зарегистрировали в детском саду «Светлячок».

В Пушкиногорском музее-заповеднике 8 сотрудников заболело COVID-19. В администрации Порховского района и пустошкинском филиале Новосокольнической межрайонной больницы коронавирусом заболели по 11 человек. Еще 21 случай зарегистрировали в Первомайском психоневрологическом интернате.

Кроме того, сняли с учёта два очага коронавируса: в администрации Опочецкого района и в интернате Болгатово.