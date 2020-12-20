Псковские родители оценили итоги недели дистанционного обучения

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Последняя в этом году неделя дистанционного обучения в псковских школах подошла к концу. Уполномоченный по защите прав ребёнка в Псковской области Наталия Соколова предложила детям, родителям и педагогам подвести итоги недели и поделиться впечатлениями.

«Как вы с ней справились? Какие были трудности и в чем увидели преимущества? Были ли улучшения процесса, по сравнению с весной?», – спросила она подписчиков в социальных сетях.

Она отметила, что всю неделю получала совершенно полярные сообщения и поэтому сочла важным получить ответы на заданные вопросы и сформулировать предложения по оптимизации процесса.

Фото: соцсети Натальи Соколовой

Псковичи отметили, что отзывы полярные из-за разных условий в семье и разных возможностей и компетентности у педагогов. Родители настроены категорично: большинство отметили, что не могут назвать дистанционку обучением.

– У старшей за всю неделю была пара-тройка онлайн-уроков по математике. Остальное обучение сводилось к переписыванию кем-то выполненных заданий.

– Дистанционка проходит на ура! Учителя даже не пытаются выйти в скайп объяснить урок, пишут только задания. Дети благополучно их списывают.

– Категорически против подобной формы обучения для начальной школы, дети должны видеть, слышать и чувствовать педагога, одноклассников, общаться друг с другом. (@oljastepan)

– С весны не изменилось ничего. Детям дают задания для самостоятельного изучения в больших объёмах. Никаких онлайн-уроков. <...> Самостоятельное изучение нового материала по учебникам, которые сейчас у наших детей, невозможно! (@katerina_prostak)

– Многие интернет-ресурсы не открыть. И очень много времени дети тратят, сидя за монитором. (@selezneva201453)

– Соседская девочка, одиннадцатиклассница с 18 школы, плакала из-за задания. Нужно было записать видео по ОБЖ и сдать: оказание первой помощи, дыхание рот в рот в домашних условиях. Если нет, то 2! Бред! Вот и вся дистанционка.