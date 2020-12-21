Еще 398 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 398 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За весь период пандемии коронавирусом заразились 19 тысяч 621 человек. Выздоровел за минувшие сутки 51 пациент. За все время пандемии от инфекции излечились 9 тысяч 699 человек.

Общее количество умерших в регионе от COVID-19 – 93 человека, вчера прибавился ещё один летальный случай. За сутки провели 1 тысячу 592 теста, всего – 196 тысяч 66.

Губернатор отметил, что динамичный рост заболевших несколько замедлился, но ситуация по прежнему остаётся непростой. «Дополнительных очагов не выявлено, в активных новых случаев нет», - отметил Михаил Ведерников.