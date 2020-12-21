Почти все районные больницы Псковской области отремонтируют до 2025 года

.

В рамках программы развития первичного звена здравоохранения в Псковской области проведут капитальный ремонт в межрайонных и районных больницах. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в традиционном видеообращении к жителям региона на своей странице в соцсети Instagram.

Помимо 23 новых ФАПов планируется капитальный ремонт в практически всех межрайонных и районных больницах: в Бежаницах, Гдове, Великих Луках, Дедовичах, Невеле, Новосокольниках, Опочке, Порхове, Пушгорах и Себеже.

Регион получит порядка 1,4 млрд рублеи из федеральных средств на модернизацию первичного звена здравоохранения. На эти деньги, помимо ремонта, регион закупит медицинское оборудование и изделия почти на 800 млн рублеи . Также в планах покупка 212 автомобилеи для транспортировки пациентов и медицинских работников, в том числе 81 транспортное средство будет заменено.

Справка:

В состав первичного звена здравоохранения входят: детские и взрослые поликлиники, амбулатории, дневные стационары, женские консультации, служба скорой и неотложной помощи, фельдшерско-акушерские пункты.