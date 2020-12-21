Алексей Немов поддержал псковскую премию «Народное признание – 2020»

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Четырехкратный победитель олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов записал видеоролик в поддержку первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020».

В видеообращении Немов отметил, что считает премию очень значимой, так как она дает людям стимул к дальнейшему развитию. «В этом году мы отчетливо увидели, что настоящие герои живут среди нас и, чаще всего, это обычные люди», – отметил спортсмен.

Поддержать «Народное признание» и войти в состав «экспертного жюри» ему предложил губернатор региона Михаил Ведерников. Спортсмен отметил, что принял приглашение с большим удовольствием.

Вчера завершился второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2020». Победителей премии назовут до конца года.