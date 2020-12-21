Псковичам начали поступать пятитысячные выплаты на детей до 7 лет

В Псковской области первые семьи начали получать выплаты на детей до 7 лет от государства к Новому году. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Выплаты были произведены по распоряжению президента России Владимира Путина. О таком подарке для семей он рассказал на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Выплаты поступают на счета автоматически. Если ранее уже были начислены пособия на детей до 16 лет, то повторно подавать заявление в Пенсионный фонд не нужно. Выплаты к новому году в размере 5-ти тысяч поступят единовременно.