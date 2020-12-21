В Псковской области ограничительные меры ужесточат в случае массовых нарушений

.

Ограничительные меры по коронавирусу в Псковской области моментально ужесточат, если принятые запреты будут массово нарушаться. об этом заявил губернатор в традиционном видеообращении к жителям региона.

Михаил Ведерников отметил, что областная экономика не выдержит ещё одного локдауна, поэтому «Все решения принимают максимально аккуратно, балансируя между необходимостью защитить здоровье жителей и сохранить рабочие места», – отметил глава региона.

На данный момент в регионе заведениям общепита разрешено работать до 23:00. Однако, действует ряд временных ограничений на новогодних выходных. Также введён запрет на проведение корпоративов, даже на территории предприятий и организаций. Кроме того, ограничена численность экскурсионных групп в музеях и на улице.