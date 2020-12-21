Молодые псковские учителя смогут арендовать комнаты за 500 рублей в месяц

.

Псковские молодые учителя смогут арендовать комнаты в общежитии блочного типа за 500 рублей в месяц. Об этом рассказала сегодня начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live.

Анна Кузыченко рассказала, что около 60 молодых специалистов приходит каждый год, но отработать хотя бы три года готовы порядка 40 человек. 20 специалистов уходит после первого года.

«Это не отдельные квартиры, но возможность платить за свое жилье 500 рублей, и вы будете работать в школе, понимая, что вам не нужно большую часть зарплаты платить за аренду жилья», – отметила она. Кроме того, есть трёх-четырёхкомнатные квартиры в которых педагоги живет вместе. Анна Кузыченко рассказала, что у них уже есть два таких примера. «Они довольны и успешны», – отметила она.