Анна Кузыченко рассказала, начнется ли с 11 января очная учеба в школах

Выйдут ли школьники 11 января на очную учёбу в Псковской области, в эфире ПАИ-live рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Мы готовы и хотим выйти в очном режиме. Мы делаем всё максимально возможное, чтобы с 11 января всем вернуться в школы в очном режиме. Педагоги Пскова настроены работать очно. Думаю, что от нас от всех зависит то, выйдем мы, не выйдем. Выйдем мы 11 января или мы выйдем 25 января - это зависит от каждого из нас», - отметила Анна Кузыченко.