К 2022 году в Пскове появятся две школы на 825 и 500 мест

.

Две новые школы, которые построят в Пскове к 2020 году, будут оснащены современной материально-технической базой. Об этом рассказала сегодня начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live.

Она отметила, что мест в Пскове для новых школ почти не осталось, поэтому проще построить две небольшие школы. Школа на 825 мест на улице Юбилейной появится в районе 19-й школы. Вторая школа, на 500 мест, появится в Борисовичах, так как там имеется довольно большая потребность в учебном заведении, а застройка продолжается.

Бассейнов в новых школах не будет. «Нам нужно посадить детей и, учитывая сложную локацию в городе, отдавать под бассейн площади, в которых могли бы быть классы и кабинеты для детей – сейчас не то время», – отметила Кузыченко.

Однако, школы будут иметь современную материально-техническую базой и продуманный концепт. «Работа ведется, и, я думаю, что это будут хорошие школы. Они будут интересные и востребованные для нашего города», – подытожила Анна Кузыченко.