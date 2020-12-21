Псковичи обсуждают украшенный к Новому году Псков

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Украшение улиц Пскова к Новому году почти подошло к концу. «На этих выходных завершается установка новогодних украшений в Пскове. По понятным причинам нам не удалось реализовать все планы, но интересных точек появилось действительно много», – рассказал губернатор региона Михаил Ведерников.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Центр города, как пишут псковичи, выглядит просто волшебно. Тематические инсталляции установили на многих прогулочных маршрутах: в Детском, Кутузовском, Финском парках, в Ботаническом саду, в дендропарке и сквере 60-летия Октября.

В парках можно встретить сказочных персонажей и волшебных птиц, по центру тут и там расставлены мерцающие деревья. Лебединое озеро в дендропарке притягивает псковичей с невероятной силой: ради красивых кадров псковичи норовят выйти на неокрепший лед.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Псковичи не смогли не оценить новогоднюю сказку и начали писать в Instagram губернатору восхищенные отзывы:

– Господин Губернатор, огромное спасибо за красоту, за предновогоднюю сказку! Глядя на это, даже немного забываешь о непростом сегодняшнем моменте, но! We shall overcome! (@babonababona)

– Я впервые вижу Псков таким украшенным! Спасибо большое (@mom__3__monkeys)

– Спасибо за сказку! В трудные времена людям так нужно чудо! (@yanvarynka)

– Петербургу бы такие обновления, а то каждый год одно и то же (@belatrise)

– От нашей семьи выражаем благодарность! Очень красиво, волшебно и сказочно! Я не могу пройти мимо сверкающих фигур, они завораживают. Ты как будто в сказке, в детстве! (@olyshka1511)

Однако, несмотря на все многообразие украшения, одного псковичам все-таки не хватило – снега.

– Город великолепен! Михаил Юрьевич, есть возможность решить вопрос со снегом? Очень уж не хватает. (@jusi_super)

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Жители Великих Лук, посмотрев на новогоднее убранство Пскова поспешили обратить внимание губернатора на грустное украшение их города. Губернатор не оставил комментарии без внимания и обратил на эту проблему внимание главы Великих Лук.

– Завидую псковичам, какая же красота. В Луках новогодняя иллюминация на столбах пока единственное украшение, и та через раз работает. (@eltyu)

– Хочу, что бы мой родной город, Великие Луки, тоже был сказочно красив (@fedorovalarisa5900)