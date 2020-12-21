Ночью 21 декабря псковичи смогут увидеть в небе яркую «двойную звезду»

Физически планеты не столкнутся и даже не окажутся рядом. Поэтому катаклизма ждать не надо. Фото: Shutterstock

Сегодня, 21 декабря, в ночном небе состоится «встреча» двух планет, которую смогут наблюдать и псковичи.

Юпитер и Сатурн впервые за 400 тысяч лет приблизятся к друг другу на такое рекордное расстояние. Такое произошло в последний раз в 1623 году.

С Земли приближение двух планет будет выглядеть словно загорится в небе одна очень яркая двойная звезда. Однако, так только покажется, на самом деле планеты выстроятся почти в одну линию с Землёй.

Следующее такое событие, как обещают астрономы, может состояться только в 2080 году.