Псковский госархив показал букет цветов времён Первой мировой войны

Фото из Instagram-аккаунта госархива Псковской области

Букет цветов, сохранившийся практически в первозданном виде со времён Первой мировой войны, показал государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня мы поделились с вами видео о необычном экспонате, хранящемся в фондах Государственного архива Псковской области», - отметили в описании под видео.

Букет цветов удалось сохранить, благодаря тому, что кто-то бережно уложил между страниц бумаги. Так он высох и предстает перед нами. Однако судьбу его хозяина можно только представлять, рассказывают сотрудники архива:

«История этого букета покрыта тайной. Мы не знаем, кто именно его собрал и кому он предназначался».

А как вы думаете, как мог оказаться букет цветов времён Второй мировой войны среди бумаг архива и что это были за цветы?