Жительница Гдова приняла участие в конкурсе «Спой со звездой Италии»

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Стоматолог из Гдова Галина Комиссарова приняла участие в международном вокальном конкурсе «Спой со звездой Италии», сообщает газета «Гдовская заря».

Слоган состязания — «спойте со звездой итальянской эстрады, и о вас узнает вся страна». Главный приз — дуэт со звездой Италии Ренато Монти.

Ставропольский продюсер Вадим Саматов придумал формат развлечения, при котором не надо соблюдать противокоронавирусные ограничения. Сам конкурс проходит на площадке YouTube, а участие в нем может принять любой желающий.

В газете попросили поддержать конкурсантку. Послушайте песню, и, если вам понравится, поставьте лайк под видеозаписью в YouTube.