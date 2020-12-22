20 тысяч псковичей получили выплату на детей до 7 лет

Фото: Instagram-аккаунт губернатора.

300 тысяч псковичей получили в этом году поддержку от комитета по социальной защите Псковской области, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В рамках национального проекта «Демография» в регион поступил 1 млрд рублей из федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки при рождении детей.

За первенца 4,5 тысячи псковичей получили 11 тысяч 57 рублей. Столько же выплатили 4 тысячам родителей за третьего и последующего ребёнка. Выплаты на детей от 3 до 7 лет получили в уходящем году более 20,8 тыс. человек.

Всего в этом году на социальную поддержку граждан было направлено 6,7 млрд рублей, что на 2,8 млрд больше, чем в прошлом году.