Советник Ведерникова объяснил, почему губернатор лечится от коронавируса в Москве

Фото из архива КП

Почему губернатор Псковской области Михаил Ведерников лечится от коронавируса в Москве, объяснил его советник Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-live.

Данное решение вынужденное: губернатор, находясь в Москве, контактировал с человеком, у которого обнаружили коронавирус. Ему пришлось уйти на самоизоляцию, а спустя три дня выяснилось, что у него положительный тест на коронавирус.

«Как мы знаем, условно говоря, это уголовное дело, если ты болеешь коронавирусом и начинаешь перемещаться, заражать других», – отметил советник, подчеркнув, что если бы губернатор заболел в Пскове, то и лечился бы здесь.

Антон Сергеев также развеял слухи о том, что работникам администрации делают тесты на коронавирус каждую неделю. «Все мазки, условно говоря, делаются, если вдруг в каком-то комитете заболел человек. Соответственно, всех протестировали, зачистили кабинет – всё как положено. Если этого не происходит, то зачем просто так делать тесты», - отметил Сергеев.