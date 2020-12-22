Подлежащие демонтажу детские площадки в Пскове не будут сносить подчистую

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Подлежащие демонтажу детские площадки не будут сносить полностью. Об этом вчера на заседании Псковской городской Думы рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе заседания обсудили плановый снос детских площадок в связи с окончанием срока их эксплуатации. Елена Жгут сообщила, что городская администрации не может игнорировать предписание прокуратуры о демонтаже аварийных площадок. Однако, подчистую сносить игровые комплексы не будут.

«Мы не идем по пути того, чтобы снести все подчистую и засыпать песком. Мы сносим на площадке тот элемент, который представляет опасность, или тот, который мы не можем отремонтировать. Надеюсь, в следующем году мы продолжим так работать», – отметила она.