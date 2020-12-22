Подстреленному псковским полицейским ротвейлеру Алексе ищут новый дом

Фото: «Шанс»

Ротвейлеру Алексе, подстреленному псковскими полицейскими, ищут новый дом. Новость о пристройте животного разместили в группе зоозащитной организации «Шанс».

Четыре месяца назад на территорию частного дома в районе Любятово забежала собака породы ротвейлер. Хозяева участка пытались самостоятельно «выпроводить» животное за территорию, но попытки не увенчалась успехом. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

В один из моментов собака бросилась на одного из полицейских, и его коллега был вынужден применить оружие. Зоозащитники, не без помощи ветеринаров, выходили собаку, стерилизовали, сделали прививки и чипировали. Теперь ей ищут новый дом.

Фото: «Шанс»

«Что там по агрессии? Смотрите фото и судите сами. Алекса прекрасная адекватная собака, а в умелых руках - вообще безупречная», – пишут зоозащитники, показывая фотографии Алексы.

Как рассказали нам зоозащитники, Алекса не относится к потенциальным агрессорам. Она послушная и адекватная. Примерный возраст - пять лет. Отдается для содержания в квартире или в частном доме по договору от АНЗО «Шанс». Желательно людям, знающим породу. Подробности можно уточнить по телефону: 61-03-03.