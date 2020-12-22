Арт-пространства для молодежи появятся в Пскове в 2021 году

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В Пскове в 2021 году появятся современные креативные пространства. Об этом сообщили в ПАИ со ссылкой на начальника Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую.

Во время телефорума «Другое дело» она рассказала, что на 2021 год Псков ждёт несколько проектов по созданию современной площадки для подростков и молодежи.

Горожане отмечают, что Пскову явно не хватает мест для молодежи, где они бы могли развиваться и находиться среди единомышленников.

Это подтверждает и солистка кавер-группы Drum&Jazz Елизавета Степанова: «Есть только репточки, которые висят грузом. В музыкальной индустрии в Пскове и области очень сложно».

Как считает девушка, музыкантам некогда писать гранты на проекты для создания молодежных пространств, ведь они пишут музыку. Это заставляет задуматься и о менеджере для будущей креативной студии.