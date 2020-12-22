Псков борется за звание лучшего города России

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Скоро закончится голосование за звание лучшего города России на сайте всероссийского конкурса «Город России – национальный выбор».

Итоги голосования будут подведены уже 30 декабря, в 15:00 по московскому времени. На данный момент Псковская область занимает 27 место из 83.

Из всех крупных административных центров страны россиянам с помощью интернет-голосования предстоит выбрать «город, обладающий неповторимым, историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом».

Проголосовать за наш город вы можете, пройдя по ссылке.