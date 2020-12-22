Между Петербургом и Великими Луками пустят дополнительные поезда

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В период новогодних праздников между Петербургом и Великими Луками будут курсировать дополнительные поезда, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Поезд №293/294 будет отправляться с Витебского вокзала Санкт-Петербурга 30 декабря в 09:50 и прибывать в Великие Луки в 17:46. Обратно дополнительный поезд отправится 9 января 2021 года в 9:49 и прибудет в Санкт-Петербург в 18:07.

По пути следования состав будет делать остановки на станциях Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Судома, Плотовец, Чихачево, Ашево, Лозовицы, Сущево, Загоскино, Локня, Стримовичи, Самолуково, Новосокольники. Стоимость билета на дополнительные поезда составляет от 785 рублей в вагоне с местами для сидения.

31 декабря поезд №295/296 отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 10:13 и прибудет в Великие Луки в 20:25.

Поезд будет делать остановки на станциях Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Судома, Плотовец, Чихачево, Ашево, Лозовицы, Сущево, Загоскино, Локня, Стримовичи, Самолуково, Новосокольники, Невель.

Стоимость билета от 1 345 рублей в плацкартном вагоне и от 1 769 рублей в купе.