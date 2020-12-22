В Пскове отменили все массовые новогодние мероприятия

Фото: Дарья ХВАТКОВА

Все массовые новогодние мероприятия во время новогодних праздников в Пскове отменены, сообщил в эфире ПАИ-live заместитель администрации города Александр Коновалов.

Он отметил, что народные гулянья не позволяет проводить обстановка. «Можно было бы, конечно, отнестись более безрассудно и провести и открытие елки, и новогоднюю ночь, но я боюсь, что цена этих увеселений была бы велика. Поэтому и на региональном уровне, и муниципалитет поддерживает, принято решение свернуть все праздничные мероприятия», - отметил Коновалов.

Вместо этого псковичам предложили гулять по украшенному городу и фотографироваться на фоне новых новогодних украшений на улицах Пскова.