Коновалов рассказал, в каких псковских школах появились новые столовые

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Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в эфире проекта ПАИ-live рассказал, в каких школах Пскова появились новые столовые.

«Яркими примерами являются последние объекты, которые завершаются со дня на день, - рассказал Александр Коновалов. – Это 11-я школа, где был сделан дополнительный обеденный зал, 9-я школа, где пришлось полностью менять систему вентиляции, полностью проводить капитальный ремонт столовой», – рассказал спикер.

Он отметил, что практически все поставленные задачи уже выполнили. «Не все можно решить быстро, иногда надо сделать качественный проект, чтобы потом те рекомендации, которые в том числе Роспотребнадзор вынес по пищеблоку, были действенны», - отметил Коновалов.

Он также обратил внимание на то, что была проведена значительная работа для унификации меню и его соответствие требованиями Роспотребнадзора.