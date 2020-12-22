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Псковский технический лицей отремонтирую в 2021 году, рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в эфире проекта ПАИ-live.

На данный момент идут к завершению работы по проектированию объекта. Торги намечены на первый квартал 2021 года. Коновалов отметил, что помимо строительной отрасли и технического надзора, в работе участвует и управления образования.

На начальных стадиях работы к решению вопросов подключат директора лицея. По словам Александра Коновалова, необходимо, чтобы руководитель образовательного учреждения лично отработал все нюансы с уже состоявшимся генеральным подрядчиком.