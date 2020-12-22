В Псковской области действуют 12 очагов коронавируса

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В Псковской области действует 12 очагов коронавируса, сообщает официальный telegram-канал региона.

На данный момент среди очагов: хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, маслосырзавод «Порховский», санаторий «Хилово», Администрация Порховского района, Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы, Первомайский психоневрологический интернат.

В Новорежеве сразу три действующих очага: в новоржевской средней школе, новоржевском филиале «Псковавтодор» и новоржевском детском саду «Светлячок».

В Псковской области два очага перешли в разряд неактивных.