Министерство науки и высшего образования России разрабатывает проект по переводу дипломов об окончании вуза в электронный формат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Елену Дружинину.«Немаловажной задачей стало формирование цифрового профиля студента с последующей выдачей электронного диплома», — сообщила Елена Дружинина.Как рассказала спикер, министерству необходимо разработать план по цифровизации документов о высшем образовании и внедрить новый процесс в работу вузов в ближайшем времени.