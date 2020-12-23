За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 442 человека, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.Общее количество зараженных достигло 20 тысяч 479 человек. За сутки 279 человек вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 10 тысяч 37 псковичей.Общее количество человек, обследованных на коронавирусную инфекцию выявлено 200 тысяч 119 человек. Только за сутки за тестом обратились 1 тысяча 551 человек, Количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось, уже 96 псковичей погибло в регионе от COVID-19 с начала пандемии.