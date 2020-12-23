В Псковской области выявлен очаг заболеваемости коронавирусом, на этот раз в Центре специального обслуживания Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.«Цифры очень высокие, предполагаю, что это связано с вновь образовавшимися долгами в лабораториях. Утром будем разбираться», - написал губернатор.Михаил Ведерников также сообщил что в данный момент нужно все силы бросить на меры противовирусной безопасности, чтобы избежать локдауна.Только за прошедшие сутки в Псковской области еще 442 человека заразились коронавирусом.