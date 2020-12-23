Из-за неблагоприятных погодных условий самолет авиакомпании «Руслайн» не смог долететь до Пскова, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.Самолет авиакомпании «Руслайн» возвращался из Минеральных вод в Псков, но из-за метеоусловий направлен на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Так как самолет «Руслайна» в аэропорт вовремя не вернулся, на 5 часов задержали сегодняшний реи с из Псков в Калининград.Также задержался и сегодняшний авиарейс компании «Азимут». Самолет, выполняющий рейс Москва – Псков, вернулся в аэропорт «Княгиня Ольга», опоздав на 1 час 40 минут.