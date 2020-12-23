Новогодняя ночь в Псковской области ожидается сырой и тёплой. Об этом сообщили ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.До 26 декабря в регионе продержится тёплая погода с нулем на термометре, даже похолодает до -3 градусов. Температура днём не будет сильно отличается от ночной, но будут сопровождаться южным ветром.«Непосредственно к Новому году, с 29 декабря, снова станет тепло и сыро, ожидается от 0 до +2 градусов. Впрочем, до января ещё есть время, возможно, погода и сделает нам подарок», - отметила Тала Нещадимова.По предварительным данным, уже со 2 января температура начнёт понижаться, примерно к Рождеству морозов наконец усилятся.