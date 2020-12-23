Суд запретил псковичам сдавать квартиру, посчитав это гостиничными услугами, сообщает газета «Псковская правда».В ноябре прошлого года супруги Бахиревы купили детям квартиру в центре Пскова. Но пока дети еще подрастают, квартиру было решено сдавать. «Экономическая ситуация сложная, поэтому подумали, что она нам станет неким подспорьем», – рассказала Ольга Бахирева.Семья зарегистрировала деятельность, разработала договор найма, платила налоги. Проблема пришла оттуда, откуда не ждали. Соседка по лестничной клетке оказалась категорически против посторонних людей в подъезде, в котором из восьми квартир сдаются три.Несмотря на готовность Бахиревых идти навстречу и попытки решить дело мирно, разногласие дошло до суда. Что интересно, истцом оказалась даже не эта недовольная соседка, а другой сосед, с которым супруги ранее даже не общались.В итоге суд признал, что квартира не обладает признаками гостиницы, но при этом установил, что оказываемые услуги относятся к гостиничным. Супруги с решением суда не согласны и уже подали апелляцию в Псковский областной суд.