Псковский волонтёр Екатерина Родина рассказала о проекте «ИгроПсков», с которым она победила во всероссийском конкурсе «Доброволец России».Как сообщает газета «Псковская правда», участники проекта проводят различные игротеки, принимают участие в фестивалях настольных игр, печатают старинные игры и передают их желающим.В семи районах Псковской области создали соответствующие клубы, в каждый закупили по 5-6 самых популярных игр. Когда начался карантин, ребята стали брать их домой, а потом меняться друг с другом. Дома ребята играли с братьями, сестрами, родителями, бабушками и дедушками.В ходе проекта участники стараются воссоздать игры XX века. Советские настольные игры – не только лото и домино, уверена Екатерина. Например, сейчас очень популярная игра Ticket to Ride. В Советском Союзе, оказывается, была игра про почту и развоз писем с очень похожей механикой. «Вообще, советские \\"настолки\\" отличались какой-то практичностью: детям через них старались донести какую-то важную информацию, развивать полезные навыки», – рассказывает Екатерина.Участникам проекта удалось найти и распечатать игры 1940-х. В следующем году, на 9 мая или 22 июня, ребята хотят сделать площадку, посвященную военному детству.