Псковский гпрнизонный военный суд вынес приговор сержанту 6-й армии ВВС и ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе военного суда.Военнослужащий незаконно списывал и выносил из складов авиационных полков 6-й армии ВВС и ПВО лётно-техническое обмундирование. Всего ему удалось похитить государственного имущества на сумму более 63 млн рублей.Преступление смогла раскрыть сотрудники Управления ФСБ России по Западному военному округу. В следствии приговора суда, сержанта лишили звания и приговорили к трем годам исправительной колонии общего режима.