Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность псковскому педагогу Александру Роору, сообщили в пресс-службе администрации региона.Распоряжение главы государства «О поощрении» размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Почетная награда присуждена заслуженному музыкальному педагогу за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.Александр Роор – педагог дополнительного образования Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Он посвятил более 30 лет своей жизни развитию культуры Псковской области. Александр открыл первую в областных центрах России школу духовой музыки, 24 года назад создал Псковский областной симфонический оркестр. Организовал в Псковском детском доме духовой оркестр «Геликон», который выигрывает творческие конкурсы.Он имеет многочисленные награды: «За достижения в самодеятельном художественном творчестве», «За достижения в самодеятельном искусстве», «За отличную работу». Ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В этом году он стал лауреатом премии региональной администрации в области музыкального искусства.