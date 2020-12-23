Минимальный размер оплаты труда в 2021 году впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, сообщает ТАСС.На совместном заседании Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о повышении МРОТ с 2021 года для работоспособной части населения.\\"Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 руб., или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан\\", - сказала вице-премьер.