В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.Вице-премьер России на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам рассказала, что с 2021 года размер материнского капитала составит 483 тысячи 882 рубля на первого ребенка и 639 тысяч 432 рубля на второго.Кроме того она отметила, что в 2021 году материнский капитал получит более 1 млн семей.На данный момент, семьям, в которых после 1 января этого года появился первый ребенок, платят 466 тысяч 617 рублей. На второго ребенка материнский капитал – 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего или последующего ребенка.