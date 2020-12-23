Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» об удвоении выплат медицинским работникам за часы работы с больными коронавирусом во время новогодних праздников. Об этом сообщили РИА «Новости».«В Трудовом Кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сообщил Путин.Свое решение он обосновал тем, что медики до сих пор находятся в группе риска по заражениям, так как не все ещё получили вакцину от коронавируса.