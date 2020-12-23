Президент России Владимир Путин поддержал предложение лидера фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова об объявлении 31 декабря всероссийским выходным днем, сообщает ТАСС.Депутат отметил, что во многих регионах 31 декабря сделали выходным днем, поэтому он от лица партии предложил сделать последний день декабря выходным по всей стране. «Все-таки это семейный праздник», – отметил Наваров.«Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», - отметил глава государства.На данный момент сорок регионов уже объявили 31 декабря выходным. Путин обратил внимание на то, что в этом году на федеральном уровне принять такое решение не получится. «Обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это», – подытожил президент.